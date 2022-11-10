Фёдоров: в РПЛ Дзюба мог бы пригодиться любой команде ниже пятого места

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Артёму и самому будет неинтересно в ФНЛ, а в РПЛ он бы мог пригодиться любой команде ниже условного пятого места. Сейчас всё зависит от него, от его отношения не только к футболу, а вообще ко всему», — цитирует Фёдорова Metaratings.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее пресс-служба «Рубина» прокомментировала информацию о возможном подписании контракта с Дзюбой.