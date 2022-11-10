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Кавазашвили: видимо, Сазонов не хотел играть за команду России, его право

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили считает, что защитник московского «Динамо» Саба Сазонов имеет полное право выступать за национальную команду Грузии.

«Значит, он считает, что уже дорос до взрослой команды Грузии, пусть попробует. Видимо, он не хотел играть за сборную России, его право», — цитирует Анзора Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, что 19 сентября футболист сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 16 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Сазонов, отец Сабы Сазонова, отреагировал на вызов сына в национальную команду Грузии по футболу.

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