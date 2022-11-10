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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в первую четвёрку АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в первую четвёрку АПЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы участвуем во многих турнирах. Я хочу завоёвывать трофеи, но также мы хотим и попасть в первую четвёрку АПЛ. Это должно быть нашей целью. В нынешнем сезоне достичь её будет непросто», — цитирует тен Хага ESPN.

По его словам, в Английской премьер-лиге (АПЛ) восемь клубов, которые потратили большое количество средств в летнее трансферное окно, между ними и будет борьба за топ-4.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной табилце чемпионата Англии по футболу. Лидирует с 34 очками «Арсенал».

Ранее тен Хаг поделился впечатлениями о работе главным тренером «Манчестер Юнайтед».

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