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Ротенберг: может, КХЛ возить трёх главных арбитров на матч?

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об инциденте в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром» (1:2).
Ротенберг: может, КХЛ возить трёх главных арбитров на матч?
  • РИА Новости

«Удаление Хуснутдинова? Там не было… Судьи тоже летают, как и игроки. Должно быть два главных арбитра. Может, КХЛ возить трёх главных арбитров — одного в резерве — на случай таких ситуаций?» — цитирует Ротенберга «Чемпионат»

Он добавил, что арбитры летели на матч 20 часов, как и игроки. Тренер пожелал здоровья судье, которому попала шайба в голову.

Напомним, что в середине матча судье Максиму Сидоренко разбили голову шайбой после броска защитника хозяев Руслана Педана.

Ранее сообщалось, что Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала.

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