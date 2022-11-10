«Зенит» проведёт зимние сборы в Катаре и ОАЭ

Пресс-служба «Зенита» опубликовала информацию о проведении командой зимнего сбора на Ближнем Востоке.

Игроки и тренерский штаб санкт-петербургского клуба отправятся в Катар 15 января 2023 года, сбор продлится до 28 января. Второй сбор пройдёт с 1 по 14 февраля в ОАЭ.

«Зенит» в рамках межсезонной подготовки проведёт товарищеские матчи, о которых станет известно позднее.

После 16-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет вопросов к Дмитрию Чистякову.