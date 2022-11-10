Игнатьев: Сычевому было бы правильнее перейти в «Краснодар»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном интересе «Краснодара» к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

«Владимиру было бы правильнее идти в «Краснодар», если есть такое предложение. Тут возможности для роста. Стабильная организация, стабильный клуб», — цитирует Игнатьева Metaratings.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с 26-летним россиянином до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему.