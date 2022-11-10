Игнатьев: Сычевому было бы правильнее перейти в «Краснодар»
- РИА Новости
«Владимиру было бы правильнее идти в «Краснодар», если есть такое предложение. Тут возможности для роста. Стабильная организация, стабильный клуб», — цитирует Игнатьева Metaratings.
9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с 26-летним россиянином до 31 декабря 2024 года.
В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.
Ранее агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему.