Узнать больше

Уткин: в моих соцсетях произошло нашествие таджиков

Короткая ссылка
Спортивный журналист Василий Уткин оправдался за свои слова в адрес Таджикистана.
Уткин: в моих соцсетях произошло нашествие таджиков
  • РИА Новости

«Неделю назад я сказал, что России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди оскорбились тем, что я сказал, то лучше брать питьевую воду с собой», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что однажды отравился водой в Португалии, а также рассказал про совет людей пить в Таджикистане воду только из бутылок. При этом журналист отметил, что таджикские пользователи могут обижаться на него из-за его слов.

Матч между российской сборной и командой Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября.

Ранее тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить