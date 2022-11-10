Уткин: в моих соцсетях произошло нашествие таджиков

Спортивный журналист Василий Уткин оправдался за свои слова в адрес Таджикистана.

«Неделю назад я сказал, что России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди оскорбились тем, что я сказал, то лучше брать питьевую воду с собой», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что однажды отравился водой в Португалии, а также рассказал про совет людей пить в Таджикистане воду только из бутылок. При этом журналист отметил, что таджикские пользователи могут обижаться на него из-за его слов.

Матч между российской сборной и командой Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября.

Ранее тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.