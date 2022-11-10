В «Оренбурге» прокомментировали информацию, что сумма выкупа Сычевого равна 100 млн рублей

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг информацию о том, что сумма выкупа нападающего команды Владимира Сычевого равна 100 млн рублей.

«Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 млн рублей не совсем близка к правде», — цитирует Андреева «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», в контракте Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 млн рублей.

9 ноября оренбургский клуб объявил о продлении соглашения с 25-летним игроком до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне футболист забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему.