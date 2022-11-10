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Sport1: 17-летний Мукоко заменит Ройса в составе сборной Германии на ЧМ-2022

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко войдёт в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Sport1: 17-летний Мукоко заменит Ройса в составе сборной Германии на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в Twitter, 17-летний немец заменит в составе национальной команды своего партнёра по «Боруссии», полузащитника Марко Ройса, который получил травму.

В нынешнем сезоне Мукоко забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач за дортмундцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в групповом этапе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

Ранее сообщалось, что Ройс не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.

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