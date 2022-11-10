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Камоцци: голова Дзюбы — самая дорогая в российском футболе

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
Камоцци: голова Дзюбы — самая дорогая в российском футболе
  • РИА Новости

«Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. У Артёма есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет», — цитирует Камоцци Sport24.

18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.

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