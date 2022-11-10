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Сын президента Либерии вошёл в состав сборной США на ЧМ-2022 в Катаре

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Футболист французского «Лилля» Тимоти Веа вошёл в заявку сборной США на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Сын президента Либерии вошёл в состав сборной США на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

Напомним, что 22-летний нападающий является сыном президента Либерии Джорджа Веа.

В нынешнем сезоне Тимоти Веа отдал две результативные передачи в пяти матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная США выступит в группе B с командами Англии, Ирана и Уэльса.

Ранее полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, вошёл в состав сборной Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре.

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