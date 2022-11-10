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Клопп рассказал о своём отношении к возможной продаже «Ливерпуля»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о продаже мерсисайдского клуба.
Клопп рассказал о своём отношении к возможной продаже «Ливерпуля»
  • Gettyimages.ru

«Судя по тому, что я прочитал, владельцы ищут инвестиции. Мне нравится эта идея. Однако это никак не отвлекает нас от подготовки к играм. Футболисты меня ни о чём не спрашивали, для меня продажа «Ливерпуля» ничего не значит», — приводит слова Клоппа BBC.

Тренер отметил, что у него отличные отношения с нынешними владельцами клуба.

«Мне нравится, как они работают, но если перемены действительно наступят, я всё равно предан «Ливерпулю», — сказал он.

Напомним, что глава американской компании Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» американец Джон Генри сообщил, что готов продать мерсисайдский клуб за €4,6 млрд.

Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления мерсисайдский клуб выиграл Английскую премьер-лигу (2020), Кубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2019) и Суперкубок УЕФА (2019).

Ранее сообщалось, что Dubai International Capital, инвестиционное подразделение Dubai Holding, глобального конгломерата и государственного фонда правительства Дубая и его правящей семьи, может приобрести «Ливерпуль».

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