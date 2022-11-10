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Матыцин заявил, что Россия не сжигает мосты с международными федерациями

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия не сжигает мосты с международными федерациями.
Матыцин заявил, что Россия не сжигает мосты с международными федерациями
  • Gettyimages.ru

«Россия не сжигает мосты с международными федерациями. Взаимодействие с МОК и международными федерациями крайне сложное, однако через построение форматов со странами БРИКС и ШОС, считаем, что это правильное направление. Тем более что на территории стран БРИКС и ШОС проживают три четверти населения земли», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Министр заявил, что в 2023 году пройдут вторые игры стран СНГ.

«Мы внесли изменения в единый календарный план и в единую всероссийскую спортивную классификацию, чтобы атлеты имели возможность получения разрядов и званий, аналогичных по результатам, которые они обычно получали после участия в международных турнирах», — сказал он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям отстранить российских спортсменов от соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что сейчас не время отменять отстранение спортсменов из России.

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