Клопп похвалил вратаря «Ливерпуля», отразившего три удара с пенальти в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру вратаря Кивина Келлехера, который отразил три удара в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти».

«Все удары были хорошие, так что отразить их было сложно. Кивин поистине превосходен. Он современный вратарь, спокойный. Я очень рад за Келлехера. Когда он улыбается, ты знаешь, что для него это многое значит», — приводит слова Клоппа BBC.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти победил мерсисайдский клуб — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Дерби Каунти» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.