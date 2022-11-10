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Клопп похвалил вратаря «Ливерпуля», отразившего три удара с пенальти в Кубке лиги

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Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру вратаря Кивина Келлехера, который отразил три удара в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти».
Клопп похвалил вратаря «Ливерпуля», отразившего три удара с пенальти в Кубке лиги
  • Gettyimages.ru

«Все удары были хорошие, так что отразить их было сложно. Кивин поистине превосходен. Он современный вратарь, спокойный. Я очень рад за Келлехера. Когда он улыбается, ты знаешь, что для него это многое значит», — приводит слова Клоппа BBC.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти победил мерсисайдский клуб — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Дерби Каунти» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.

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