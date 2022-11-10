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Экс-игрок юношеской сборной России объяснил, почему решил выступать за Армению

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Бывший полузащитник юношеской сборной России Эдуард Багринцев объяснил, почему принял решение выступать за команду Армении.
Экс-игрок юношеской сборной России объяснил, почему решил выступать за Армению
  • Gettyimages.ru

«У меня была мечта сыграть в сборной Армении с Мхитаряном, но, к сожалению, Генрих завершил карьеру в национальной команде. Не скажу, что сильно, но всё-таки расстроился. В любом случае в Армении есть много хороших футболистов, поэтому выбрал эту сборную», — приводит слова Багринцева Sport24.

По словам полузащитника, он ещё не успел получить гражданство Армении.

«В ближайших играх я не буду играть, но буду вызываться на следующие сборы. Буду ли выходить в старте, не знаю. Тренеры будут смотреть на тренировки, на выступления за клуб и только потом принимать решения», — сказал он.

19-летний Багринцев является воспитанником академии московского ЦСКА. В настоящий момент полузащитник играет за словацкий клуб «Дубница».

Ранее защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, как бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заменил его из-за неправильно подобранных шипов на бутсах.

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