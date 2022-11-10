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Игрок «Крыльев» рассказал, как Сёмин заменил его из-за неправильно подобранных шипов на бутсах

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился воспоминаниями о работе с тренером Юрием Сёминым в московском «Локомотиве».
Игрок «Крыльев» рассказал, как Сёмин заменил его из-за неправильно подобранных шипов на бутсах
  • РИА Новости

«Сёмин дал мне шанс. Мой первый матч в РПЛ против ЦСКА. Я не подобрал шипы, а Юрий Павлович ненавидит, когда игроки выходят в 13‑шиповых бутсах и поскальзываются. Я два или три раза поскользнулся, один раз из этого получился очень острый момент у ворот «Локомотива». В перерыве тренер пришёл, посмотрел на мои бутсы, кинул их со словами: «Блин, как вы подбираете бутсы, что это такое?!» И меня поменял», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин принял участие в десяти матчах за самарцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 16 туров Российской премьер-лиги самарский клуб набрал 20 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно прооперирован в Хорватии после травмы, полученной в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

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