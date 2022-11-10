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Моуринью обвинил игрока «Ромы» в непрофессионализме и попросил его покинуть клуб

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 14-го тура Серии А с «Сассуоло» обвинил игрока римского клуба в непрофессионализме.
Моуринью обвинил игрока «Ромы» в непрофессионализме и попросил его покинуть клуб
  • Gettyimages.ru

«Мне жаль, что усилия команды предал один игрок своим непрофессиональным отношением. Я не скажу, кто он. Я разговаривал с ним в раздевалке лицом к лицу и попросил его покинуть клуб зимой», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Встреча между «Ромой» и «Сассуоло» проходила на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 1:1.

После 14 туров Серии А римский клуб набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Торино» победил «Сампдорию» в Серии А.

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