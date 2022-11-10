Полузащитник «Урала» Мишкич успешно прооперирован в Хорватии
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, операция прошла успешно.
Восстановление 29-летнего хорвата составит 1,5—2 месяца.
Напомним, что во встрече с «Локомотивом» полузащитник столкнулся с защитником железнодорожников Егором Погостновым и получил перелом лицевой кости.
В нынешнем сезоне Мишкич забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за екатеринбуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 млн рублей.