Полузащитник «Урала» Мишкич успешно прооперирован в Хорватии

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прооперирован в Хорватии после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (2:2).

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, операция прошла успешно.

Восстановление 29-летнего хорвата составит 1,5—2 месяца.

Напомним, что во встрече с «Локомотивом» полузащитник столкнулся с защитником железнодорожников Егором Погостновым и получил перелом лицевой кости.

В нынешнем сезоне Мишкич забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за екатеринбуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 млн рублей.