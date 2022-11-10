Орлов считает, что ситуация с Чистяковым может сплотить «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу ситуации с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым и его слов о том, что он мог специально ошибаться в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» из-за возможного перехода в грозненский клуб.

«Перед Чистяковым и «Ахматом» я извинился. Та информация, которая пришла в клуб до начала игры и которую я тоже учитывал, наложилась на такой ляп Дмитрия в прошедшей встрече. Но как команда за него заступилась! Это поможет «Зениту сплотиться», — сказал Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, что во встрече с «Ахматом» «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После игры в петербургском клубе сообщили, что защитник выведен из основного состава команды.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в девяти матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 16 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее агент Чистякова сообщил, что защитник тренируется с «Зенитом».