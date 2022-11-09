Дешам: нужно приложить все усилия, чтобы сохранить титул чемпионов мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после объявления заявки на чемпионат мира 2022 года рассказал о целях на турнир.

«Мы сделаем всё возможное. Наша первая цель — пройти групповой этап. Победить на высоком уровне очень трудно, а ещё сложнее сохранить титул. Выиграет только одна команда. Нам нужно приложить все усилия», — цитирует Дешама Foot Mercato.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее была оглашена заявка сборной Франции на ЧМ-2022.