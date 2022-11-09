Канчельскис: посоветовал бы Дзюбе перейти в «Венецию»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Думаю, что Черышев много хорошего рассказал про Дзюбу, поэтому клуб им заинтересовался. Тем более что он сейчас свободный агент… Я бы, конечно, посоветовал ему перейти в «Венецию», но решение будет за ним», — цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.

Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий журналист Гекмен Озкан оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».