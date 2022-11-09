Узнать больше

Сёмин — о сборной Таджикистана: это достойный соперник для России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными Таджикистана и России.

«Это достойный соперник для нашей сборной. Если сборная Таджикистана согласилась на матч с Россией, то они чувствуют уверенность в себе», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его мнению, в Таджикистане очень любят футбол. При этом Сёмин отметил, что в советские времена эта сборная была одной из ведущих в Азии.

Матч между российской сборной и командой Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября.

Ранее тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить