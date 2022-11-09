Сёмин — о сборной Таджикистана: это достойный соперник для России
«Это достойный соперник для нашей сборной. Если сборная Таджикистана согласилась на матч с Россией, то они чувствуют уверенность в себе», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
По его мнению, в Таджикистане очень любят футбол. При этом Сёмин отметил, что в советские времена эта сборная была одной из ведущих в Азии.
Матч между российской сборной и командой Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября.
Ранее тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.