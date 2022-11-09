Гол Диаби помог «Байеру» обыграть «Кёльн» в матче Бундеслиги

«Байер» в гостях победил «Кёльн» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Рейн Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

В составе гостей мячи забили Надием Амири (65-я минута) и Мусса Диаби (71-я). У хозяев отличился Бенно Шмитц (30-я).

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв остался на скамейке запасных.

«Кёльн» с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Байер» с 15 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Монако» сыграет с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.