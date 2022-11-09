Гол Диаби помог «Байеру» обыграть «Кёльн» в матче Бундеслиги
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Игра на стадионе «Рейн Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хаби Алонсо.
В составе гостей мячи забили Надием Амири (65-я минута) и Мусса Диаби (71-я). У хозяев отличился Бенно Шмитц (30-я).
Вратарь «Байера» Андрей Лунёв остался на скамейке запасных.
«Кёльн» с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Байер» с 15 очками располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Монако» сыграет с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.