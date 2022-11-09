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Каррера — о Федуне: отличный президент

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
Каррера — о Федуне: отличный президент
  • РИА Новости

«У меня остались о нём только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего он был главным болельщиком «Спартака», много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Также бывший наставник поблагодарил Федуна за возможность развития в профессии.

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера высказался о своей отставке из «Спартака».

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