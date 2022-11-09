Каррера — о Федуне: отличный президент
- РИА Новости
«У меня остались о нём только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего он был главным болельщиком «Спартака», много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
Также бывший наставник поблагодарил Федуна за возможность развития в профессии.
58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Ранее Каррера высказался о своей отставке из «Спартака».