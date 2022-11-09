Чендлер считает, что может одержать победу в потенциальном бою с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер оценил свои шансы в потенциальном бою с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.

«Он лучше, чем многие из нас думали, чем я думал. Но, честно, я думаю, что моя борьба остановит его атаки. Выражаю ему тонну уважения, но думаю, наш бой — самый интригующий в лёгком весе. Нет в ростере лёгкого веса лучше борца, чем я», — цитирует Чендлера MMA Junkie.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Ранее польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с Махачевым.