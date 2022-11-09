Узнать больше

Чендлер считает, что может одержать победу в потенциальном бою с Махачевым

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер оценил свои шансы в потенциальном бою с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.
Чендлер считает, что может одержать победу в потенциальном бою с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Он лучше, чем многие из нас думали, чем я думал. Но, честно, я думаю, что моя борьба остановит его атаки. Выражаю ему тонну уважения, но думаю, наш бой — самый интригующий в лёгком весе. Нет в ростере лёгкого веса лучше борца, чем я», — цитирует Чендлера MMA Junkie.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Ранее польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить