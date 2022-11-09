Каррера высказался о своей отставке из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об обстоятельствах своей отставки из московского клуба.

«Ко мне уже не было такого уровня доверия. Уже в начале третьего сезона я предлагал купить некоторых игроков, но мне отказывали. Но для меня всё это не повод обижаться на «Спартак», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Спартак» олицетворяют болельщики, а не структура клуба.

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера высказался о том, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА.