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Каррера высказался о своей отставке из «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об обстоятельствах своей отставки из московского клуба.
Каррера высказался о своей отставке из «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Ко мне уже не было такого уровня доверия. Уже в начале третьего сезона я предлагал купить некоторых игроков, но мне отказывали. Но для меня всё это не повод обижаться на «Спартак», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Спартак» олицетворяют болельщики, а не структура клуба.

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера высказался о том, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА.

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