Главный тренер «Адана Демирспор»: Дзюба не нашёл способа для реализации лучших качеств
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«Я желаю Артёму всего наилучшего. Это наше общее решение, которое приняли клуб и игрок. Если говорить откровенно, то Дзюба не нашёл здесь возможностей для реализации своих лучших качеств», — цитирует Монтеллу TRT Spor.
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза высказался по поводу будущего Дзюбы после его ухода из «Адана Демирспор».