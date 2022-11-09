Главный тренер «Адана Демирспор»: Дзюба не нашёл способа для реализации лучших качеств

Главный тренер турецкого клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о расторжении контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Я желаю Артёму всего наилучшего. Это наше общее решение, которое приняли клуб и игрок. Если говорить откровенно, то Дзюба не нашёл здесь возможностей для реализации своих лучших качеств», — цитирует Монтеллу TRT Spor.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза высказался по поводу будущего Дзюбы после его ухода из «Адана Демирспор».