Нигматуллин: в заявку Бразилии не попадает Фирмино, что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал заявку команды Бразилии на чемпионат мира 2022 года.

«Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии. В заявку Бразилии не попадает Фирмино из «Ливерпуля», что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо» — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.