Семшов: если со здоровьем у Миранчука всё будет отлично, то это основной игрок «Торино»

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сможет закрепиться в основном составе команды.

«Если со здоровьем будет отлично, это основной игрок «Торино». Не знаю, на несколько ли лет. Считаю, что до конца этого чемпионата он будет постоянно играть в старте и принесёт много пользы», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

По его мнению, 27-летний полузащитник является одарённым и квалифицированным игроком. При этом Семшов отметил, что футболист уже адаптировался к стране и местному футболу.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и две результативные передача в семи играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что права на игрока принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» сообщили, что очень довольны Миранчуком.