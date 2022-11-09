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Семшов: если со здоровьем у Миранчука всё будет отлично, то это основной игрок «Торино»

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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сможет закрепиться в основном составе команды.
Семшов: если со здоровьем у Миранчука всё будет отлично, то это основной игрок «Торино»
  • Gettyimages.ru

«Если со здоровьем будет отлично, это основной игрок «Торино». Не знаю, на несколько ли лет. Считаю, что до конца этого чемпионата он будет постоянно играть в старте и принесёт много пользы», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

По его мнению, 27-летний полузащитник является одарённым и квалифицированным игроком. При этом Семшов отметил, что футболист уже адаптировался к стране и местному футболу.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и две результативные передача в семи играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что права на игрока принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» сообщили, что очень довольны Миранчуком.

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