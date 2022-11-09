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Самсонов: я бы с удовольствием поработал тренером в группе Тутберидзе

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Фигурист Даниил Самсонов сообщил, что в будущем хотел бы поработать в тренерском штабе Этери Тутберидзе.
Самсонов: я бы с удовольствием поработал тренером в группе Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я смотрю, как тренирует Этери Георгиевна, и мне кажется это очень интересной работой. Поэтому я решил, почему бы не попробовать достичь таких же успехов со своими учениками. Я с удовольствием буду работать у неё в группе», — цитирует Самсонова Sport24.

17-летний фигурист является двукратным победителем чемпионата России среди юниоров. 11 октября стало известно, что спортсмен отказался от участия в этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

Ранее Самсонов рассказал о стиле работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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