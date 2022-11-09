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Газзаев: Сборная России обязана использовать любые возможности провести официальный матч

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
Газзаев: Сборная России обязана использовать любые возможности провести официальный матч
  • РИА Новости

«У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Тем более ФИФА дала добро на проведение этой игры, поэтому мы получим очки в рейтинг. Сборная России обязана использовать любые возможности провести официальный матч — это очень важно», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

По его словам, российская сборная должна жить и без разницы, находится она в изоляции или нет, потому что в скором времени всё может поменяться. Он также отметил, что возвращение рейтинговых очков в матчи сборной России — первая ласточка.

Матч между национальной сборной и командой Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября.

Ранее тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.

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