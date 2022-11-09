Жилина выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
- РИА Новости
Жилина получила от судей 78,71 балла. На втором месте расположилась Любовь Рубцова (69,64), на третьем — Лидия Плескачёва (64,74).
14-летняя спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Фигуристка успешно исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп.
Ранее российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.