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Жилина выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве

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Фигуристка Вероника Жилина лидирует после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
Жилина выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
  • РИА Новости

Жилина получила от судей 78,71 балла. На втором месте расположилась Любовь Рубцова (69,64), на третьем — Лидия Плескачёва (64,74).

14-летняя спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Фигуристка успешно исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп. 

Ранее российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

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