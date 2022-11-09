Самсонов: тренировки с Тутберидзе проходят весело, но с серьёзным подходом

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о стиле работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я бы её описал требовательной, а стиль наших тренеров — весёлым. Этери Георгиевна тоже очень любит пошутить на разные темы: наши тренировки проходят весело, но при этом с серьёзным подходом. Мы понимаем, что от нас требуется работа, и мы стараемся её показывать», — цитирует Самсонова Sport24.

По его словам, если человек занимается любимым делом, то ему должно это нравиться и он должен приходить на тренировки с хорошим настроением, заряженным на работу.

17-летний фигурист является двукратным победителем чемпионата России среди юниоров. 11 октября стало известно, что спортсмен отказался от участия в этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

Ранее Самсонов заявил, что фигурное катание в России вызывает больше интереса у публики, чем футбол.