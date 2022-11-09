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Канчельскис отреагировал на вызов Ловрена в сборную Хорватии для ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.
Канчельскис отреагировал на вызов Ловрена в сборную Хорватии для ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

«У тренерского штаба задача в том, чтобы сборная как можно лучше выступила на ЧМ, не политики будут отвечать за всё, а тренер будет отвечать, поэтому он и посчитал нужным вызвать, значит, пусть вызывает», — цитирует Канчельскиса «ВсёПроСпорт».

Пресс-служба национальной команды Хорватии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Помимо Ловрена, в заявку вошли бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе F, где её соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на то, что Ловрен попал в заключительную заявку на ЧМ в Катаре.

 

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