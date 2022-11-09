Барбоза считает, что Дзюба может заиграть в Испании, Италии, Франции

Португальский агент Паулу Барбоза высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы после его ухода из «Адана Демирспор».

«Дзюба — отличный игрок, это топ-футболист. Он сможет заиграть везде, где захочет. Но надо, конечно, учитывать и политические трудности. В каком чемпионате я его вижу? Он очень востребованный. Может, прекрасно играть и в Испании, и в Португалии, и во Франции, и в Италии», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что венецианский клуб рассматривает возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно.