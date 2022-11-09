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Лещук: в «Динамо» стали привыкать к Йокановичу, понимаем его требования

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об общении с тренером столичного клуба Славишей Йокановичем.
Лещук: в «Динамо» стали привыкать к Йокановичу, понимаем его требования
  • Gettyimages.ru

«Стали привыкать к тренеру, понимать его требования. Он стал больше объяснять. В целом, наверное, притирка произошла. Надеюсь, что дальше мы будем ещё больше прибавлять в качестве игры», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1. «Динамо» с 26 очками расположилось на шестой строчке.

В матче 17-го тура чемпионата России по футболу бело-голубые сыграют с ЦСКА.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил возможность возвращения в зимнее трансферное окно легионеров, которые приостановили контракт с клубом.

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