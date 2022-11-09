Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» постарается выиграть оба матча с «Барселоной»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, они играют очень хорошо. Мы будем играть для болельщиков и сделаем всё возможное, чтобы выиграть обе встречи», — приводит слова де Хеа пресс-служба клуба.

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 Лиги Европы. Первые матчи состоятся 16—17 февраля. Ответные пройдут 23—24 февраля. Финал Лиги Европы будет сыгран 31 мая 2023 года в Будапеште.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес назвал «Манчестер Юнайтед» худшим вариантом в 1/16 Лиги Европы.