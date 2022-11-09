Английский журналист прокомментировал решение «Челси» прервать переговоры с «Динамо» по Захаряну

Британский журналист Низар Кинселла отреагировал на слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова о состоянии переговоров по трансферу полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в «Челси».

«Это похоже на правду. Но шансов на успех изначально было мало. В этом плане для Захаряна мало что изменилось. Он мечтает о том, чтобы перейти в «Челси», но это сейчас невозможно», — цитирует Кинселлу Metaratings.ru.

Напомним, что 19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Пивоваров прокомментировал возможный переход полузащитника Захаряна в «Челси».