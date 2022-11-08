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Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом»

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Комментатор Геннадий Орлов принёс извинения защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.

«Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он хочет чтобы российские футболисты создавали конкуренцию легионерам.

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура чемпионата России. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом».

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