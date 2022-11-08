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Президент ФИАС: на ЧМ по самбо мы станем свидетелями зрелищных и бескомпромиссных поединков

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Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поделился ожиданиями от чемпионата мира по самбо, который пройдёт в Бишкеке (Киргизия).
Президент ФИАС: на ЧМ по самбо мы станем свидетелями зрелищных и бескомпромиссных поединков
  • РИА Новости
  • © Sputnik/РИА Новости

«Знаковым событием предстоящего чемпионата станет место проведения соревнований: впервые в истории ФИАС главный турнир года пройдёт в столице Киргизии — Бишкеке. Напомню, что приёмы киргизской национальной борьбы куреш, наряду с другими единоборствами народов мира, являются составной частью техники самбо. И сегодня киргизскую сборную, которая имеет сильную школу самбо и будет выступать в полном составе в родных стенах, можно отнести к числу фаворитов турнира. Уверен, мы станем свидетелями зрелищных и бескомпромиссных поединков, в которых самбисты всего мира продемонстрируют волю к победе, силу духа и техническое мастерство», — заявил Шестаков.

Чемпионат мира по самбо состоится в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах — в спортивном женском самбо, спортивном мужском и в боевом самбо. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 50 стран.

Ранее Шестаков заявил, что ФИАС продолжает расширять географию стран.

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