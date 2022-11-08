Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности помочь певице Ольге Бузовой в подготовке к бою с фигуристкой Алиной Загитовой.

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