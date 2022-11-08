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Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности помочь певице Ольге Бузовой в подготовке к бою с фигуристкой Алиной Загитовой.
Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», — цитирует Емельяненко Metaratings.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок Бузовой и Загитовой состоится 9 марта.

В августе фигуристка приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на возможный бой Бузовой и Загитовой.

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