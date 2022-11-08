Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой
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«Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», — цитирует Емельяненко Metaratings.
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что поединок Бузовой и Загитовой состоится 9 марта.
В августе фигуристка приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
Ранее Ирина Роднина отреагировала на возможный бой Бузовой и Загитовой.