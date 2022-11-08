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Никитин: сработали чуть по интуиции, сегодня это получилось

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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Мы понимаем примерно, кто может буллиты исполнять. Но учитывали, кто посвежее, сработали чуть по интуиции, сегодня это получилось. Ждали, что ЦСКА снимет вратаря? Конечно, мы были готовы, но не смогли реализовать свои идеи», — приводит слова Никитина «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 после серии буллитов в пользу ярославской команды.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Осипов (3-я минута) и Денис Алексеев (39-я). У ЦСКА отличились Константин Окулов (10-я) и Прохор Полтапов (43-я).

«Локомотив» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 39 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Локомотивом».

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