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Фёдоров: в овертаймах надо дорожить моментами

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«При нашей тактике в овертаймах надо дорожить моментами и играть максимально агрессивно, с постоянной угрозой, доводя шайбу до вратаря и при этом перекрывая ему обзор», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 после серии буллитов в пользу ярославской команды.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Осипов (3-я минута) и Денис Алексеев (39-я). У ЦСКА отличились Константин Окулов (10-я) и Прохор Полтапов (43-я).

«Локомотив» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 39 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оштрафовать главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова за непристойный жест.

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