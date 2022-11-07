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В «Оренбурге» отреагировали на включение Сычевого в итоговый список сборной России

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в итоговый список сборной России на товарищеские матчи в ноябре.
В «Оренбурге» отреагировали на включение Сычевого в итоговый список сборной России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Очень рады за него и за себя тоже. Молодец. Поставил цель, шёл к ней и дошёл. Могли ли предположить это в начале сезона? Да мы когда его первый раз увидели, сразу сказали — игрок сборной! Здесь много факторов», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что для клуба и форварда данное достижение является неплохим.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Национальная команда проведёт сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября.

Ранее Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ.

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