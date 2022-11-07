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Садулаев — о вызове в сборную России: телефон разрывается от звонков

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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.
Садулаев — о вызове в сборную России: телефон разрывается от звонков
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«О вызове в сборную узнал от пресс-атташе — написал мне в мессенджер. Эмоции самые положительные! Давно хотел попасть в сборную России. Телефон разрывается от звонков! Давно не было таких эмоций», — цитирует Садулаева «Чемпионат».

Национальная команда проведёт сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится игра между командами России и Узбекистана. Начало — в 15:00 мск.

Ранее защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.

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