Юсупов высказался о возможном завершении карьеры

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что нынешний сезон может стать для него последним.

«Допускаю ли, что этот сезон может стать последним? Как и любой, у кого истекает контракт. Да, такая вероятность есть. Но хотелось бы ещё поиграть», — цитирует Юсупова Sport24.

Футболист известен по выступлениям за «Ростов», подмосковные «Химки», московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». 7 сентября 2020 года 33-летний полузащитник перешёл в «Сочи». В нынешнем сезоне Юсупов провёл 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» планирует предложить полузащитнику Кристиану Нобоа новый контракт.