Белорусская теннисистка Арина Соболенко квалифицировалась в финал Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США).

В полуфинальном матче белоруска сенсационно обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек. Перед этим она одержала победу над туниской Онс Жабер (второй номер рейтинга) и американкой Джессикой Пегулой (третий номер).

Соболенко — четвёртая теннисистка в истории, обыгравшая первые три ракетки на одном турнире после Штеффи Граф, Серены и Винус Уильямс.

В финале Итогового турнира Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович проиграл в финале теннисного «Мастерса» в Париже Хольгеру Руне.