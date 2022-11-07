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Соболенко — четвёртая теннисистка в истории, обыгравшая первые три ракетки на одном турнире

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко квалифицировалась в финал Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США).

В полуфинальном матче белоруска сенсационно обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек. Перед этим она одержала победу над туниской Онс Жабер (второй номер рейтинга) и американкой Джессикой Пегулой (третий номер).

Соболенко — четвёртая теннисистка в истории, обыгравшая первые три ракетки на одном турнире после Штеффи Граф, Серены и Винус Уильямс.

В финале Итогового турнира Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович проиграл в финале теннисного «Мастерса» в Париже Хольгеру Руне.

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