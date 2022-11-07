Аллегри: от победы над «Интером» мы получили настоящее удовольствие

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу с «Интером».

«Было важно обыграть «Интер». Сегодня около наших ворот был только один опасный момент, когда после ошибки Рабьо шанс получил Лаутаро. При таком отношении мы едва ли будем пропускать. От победы над «Интером» мы получили настоящее удовольствие, но теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах», — цитирует Конте Football Italia.

Игра в Турине завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса».

В составе хозяев отличились Адриен Рабьо (52-я минута) и Николо Фаджоли (85-я).

«Ювентус» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Интер» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями от матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу с «Лацио».