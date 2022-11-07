Узнать больше

Конте: по сравнению с прошлым годом «Тоттенхэм» уже заметно улучшился

Короткая ссылка
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился эмоциями от матча 15-го тура чемпионата Англии по футболу с «Ливерпулем».

«По сравнению с прошлым годом мы уже заметно улучшились. Хороший пример — «Ливерпуль». Когда вы начинаете изменения в команде, всегда нужно время и терпение. Если мы это поймём, то всё будет в порядке», — цитирует Конте The Telegraph.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе гостей отличился Мохаммед Салах (11-я и 40-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Гарри Кейн (70-я).

«Тоттенхэм» с 26 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от матча 15-го тура чемпионата Англии по футболу с «Тоттенхэмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить