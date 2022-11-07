Конте: по сравнению с прошлым годом «Тоттенхэм» уже заметно улучшился

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился эмоциями от матча 15-го тура чемпионата Англии по футболу с «Ливерпулем».

«По сравнению с прошлым годом мы уже заметно улучшились. Хороший пример — «Ливерпуль». Когда вы начинаете изменения в команде, всегда нужно время и терпение. Если мы это поймём, то всё будет в порядке», — цитирует Конте The Telegraph.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе гостей отличился Мохаммед Салах (11-я и 40-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Гарри Кейн (70-я).

«Тоттенхэм» с 26 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от матча 15-го тура чемпионата Англии по футболу с «Тоттенхэмом».