«Адана Демирспор» разорвал контракт с Дзюбой

Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции, 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».